10 آلاف جنيه زيادة.. قائمة أسعار ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2022

مع بداية الربع الثالث للعام الجاري، طرح عدد من الطرز للسيارات الملاكي موديل العام 2022 داخل السوق المحلي، وخلال الأيام الأخيرة جرى وضع زيادة سعرية على عدد من الطرز الجديدة للسعر الرسمي للسيارة، حسبما أعلن عدد من الموزعين، ومن ضمن القائمة طراز «كيا سبورتاج موديل 2022»، وتراوحت الزيادة السعرية على السيارة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

وترصد«الوطن» خلال السطور التالية قائمة أسعار فئات «كيا سبورتاج موديل 2022» بعد الزيادة السعرية الأخيرة، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

- تتوافر السيارة ضمن قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات.

- الفئة الأولى بسعر 414.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 459.900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 494.900 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 534.900 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 539.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 161 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4485 ملم طول، و1855 ملم عرض، و1635 ملم ارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 173 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2670 ملم.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات من بينها وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، إطارات رياضية عريضة مقاس 17 بوصة، و19 لأعلى فئة.