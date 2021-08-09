هل يُمنح «جونسون» لمن تلقوا نوعا آخرا من اللقاحات؟.. «الصحة» تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، استقبال أولى شحنات لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفًا و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشحنة التي تمّ استقبالها اليوم من اللقاح الأمريكي، سوف يتمّ توزيعها على المراكز المخصصة لـتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، التي يبلغ عددها 126 مركزًا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» مدة فحص لقاح «جونسون آند جونسون» قبل وصوله إلى مراكز التوزيع، وضوابط الحصول على اللقاح، لمن تلقى نوعا آخر من لقاحات كورونا، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة، ولقاحات كورونا على مدار الساعة.

مدة فحص لقاح جونسون أند جونسون قبل التوزيع على مراكز التوزيع

وأوضحت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن لقاح جونسون أند جونسون، يخضع للفحص أولا من قبل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من استخدام اللقاح، ثم يتم توزيعه على الفور، على مراكز التطعيم، مشيرة إلى أن مدة الفحص تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوما.

طريقة متابعة طلب تلقي لقاح كورونا

ونوهت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يمكن للمتقدمين متابعة حالة الطلب، عن طريق إدخال رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم عند التسجيل (من هنا)، أو الاتصال بالخط الساخن.

ضوابط الحصول على «جونسون» لمن تلقى نوعا آخر من اللقاحات

وأشارت «الصحة» إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا من قبل، ويرغبون في تلقي نوع آخر من اللقاحات بهدف السفر، الحصول على اللقاح بعد الموافقة على إقرار نموذج الموافقة المستنيرة الخاص بالسفر.