موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين.. سارع بالحجز
التسجيل في 5 خطوات
كتب:
منة عبده
09:33 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.. صورة أرشيفية
توجيهات عدة أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية، للمواطنين، بشأن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن حضور المناسبات، في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أطلقت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا يستطيع من خلاله المواطنين، الحجز للحصول على لقاح كورونا، ويعدها يتحدد موعد أخذ اللقاح.
ويبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر، عن موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين، عبر محرك البحث العالمي جوجل، وترصد السطور التالية، رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين.
رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين
يمكنك زيارة موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين، من خلال الدخول الضغط هنا.
خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين
1- زيارة موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين، من خلال الدخول من هنا.
2- اختيار مركز تطعيم المسافرين وفق المحافظة التي يسكن بها عبر الرابط المخصص لوزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح كورونا.
3- تسجيل البيانات وهي الاسم الرباعي وإدخال الرقم القومي للبطاقة.
4- والموافقة على شروط اللقاح ثم إرسال رسالة نصية عبرالهاتف المحمول، تفيد بمكان وموعد التطعيم في المراكز التي خصصتها الوزارة لتلقي لقاح كورونا للمسافرين.
5- بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد يتم الحصول على شهادة معتمدة وبها PR code الخاص بالسفر.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أشارت من قبل إلى أنّ لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعٍ للخوف أو التوتر، وتصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أنّ لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فاعليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنًا وفعالًا ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يومًا.
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