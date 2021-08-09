لقاح كورونا للمسافرين من مصر.. خطوات التسجيل والرابط

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر، عن لقاح كورونا للمسافرين من مصر، عبر محرك البحث العالمي جوجل، كى يستطيعوا الحصول على اللقاح، ومن ثم السفر، سواء داخل مصر أو خارجها، وأكّدت وزارة الصحة والسكان المصرية، من قبل أنَّ لقاحات كورونا فعّالة وآمنة ولا داعٍ للخوف أو التوتر، وتصل لأكثر من 86%، مبينة أنّ لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فاعليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنًا وفعالًا ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يومًا.

وترصد السطور التالية، رابط وخطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين من مصر.

خطوات الحصول على لقاح كورونا للمسافرين من مصر

1- زيارة موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين، من خلال الدخول من هنا.

2- اختيار مركز تطعيم المسافرين وفق المحافظة التي يسكن بها عبر الرابط المخصص لوزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح كورونا.

3- تسجيل البيانات وهي الاسم الرباعي وإدخال الرقم القومي للبطاقة.

4- والموافقة على شروط اللقاح ثم إرسال رسالة نصية عبرالهاتف المحمول، تفيد بمكان وموعد التطعيم في المراكز التي خصصتها الوزارة لتلقي لقاح كورونا للمسافرين.

5- بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد يتم الحصول على شهادة معتمدة وبها PR code الخاص بالسفر.

رابط الحصول على لقاح كورونا للمسافرين من مصر

يمكنك رابط الحصول على لقاح كورونا للمسافرين من مصر، من خلال الضغط على هذا الرابط.

كانت وزارة الصحة والسكان، وسعت مراكز تلقي لقاح كورونا لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين وتشجيعهم علي التطعيم وقرب مراكز تلقي اللقاحات من منازلهم، ولتغيير مكان تلقي لقاح كورونا يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 وطلب تغيير مكان تلقي لقاح كورونا، وهناك فرق مخصصة ومدربة لاستقبال استفسارات المواطنين وتلقي كافة الشكاوي والعمل علي حلها لتسهيل المهمة علي المواطنين.

وهناك أيضًا خط ساخن خصصته وزارة الصحة والسكان، للقاحات كورونا والاطلاع على مراكز تلقي لقاح كورونا وعناوينها بالظبط وهو الخط الساخن: 15335، للاستفسار والاطلاع على المزيد من المعلومات وطالبت الوزارة من المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.