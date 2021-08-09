محمد منير يحيي حفلا غنائيًا بالساحل الشمالي منتصف أغسطس

يحيي الفنان محمد منير حفلًا غنائيًا كبيرًا، في بورتو مارينا خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الحالي، بحضور جمهوره وعشاقه، ولم يكشف «منير» عن كافة تفاصيل الحفل، الذي من المقرر أن يكون واحدًا من أهم حفلات صيف 2021.

محمد منير في الساحل منتصف أغسطس

ويعد الحفل الذي أقيم على مسرح النافورة في دار الأوبرا، خلال شهر إبريل الماضي، آخر حفلات «منير»، إذ قدم خلاله أغنيات «يا عروسة النيل»، وقدّم بعدها عدة أغاني من أجمل ما غنى، ومنها: «يا سمرة، أحمر شفايف، فينك يا حبيبي، علموني، رزقنا الرزق على الله، والأغنية الفلسطينية يا العمارة العمارة، وأشكي لمين».

محمد منير، تصدر محرك البحث «جوجل» خلال شهر يونيو الماضي بعدما طرح أغنية بعنوان «اللي باقي من صحابي»، إذ ظل قطاع كبير من الجمهور يبحث عنها.

كلمات أغنية «اللي باقي من صحابي» لمحمد منير

وتقول كلمات أغنية «اللي باقي من صحابي» لمحمد منير: «اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات ضحكة عالية.. دمعة غالية كام مكالمة وأفيهات اللي باقي من صحابي علبة مليانة بحاجات صورة ناقصة.. فيديو رقصة لعبة مالعصر اللي فات وعد بنّا ومكتملش حد حب كتم ماقالش قهوة باردة.. وأحلى وردة كرسي فاضي بسنّادات سهرة حلوة جابت بياتة لعب كورة بدون شماتة بنطلون اسود شحاتة كان ده أغلى التضحيات اللي باقي من صحابي كلمتين حلوين في شات ايه يا بارد.. إيه يا جامد وش ضحكة بغمازات اللي باقي من صحابي هما حبة ذكريات حد خايب.. حد سايب حد لسه بتاع بنات».

يذكر أن كلمات أغنية «اللي باقي من صحابي» لمحمد منير، لـ أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، أشاد الجمهور بها، متوقعًا أنها ستكون أغنية «صيف 2021» وستشهد نجاحًا مماثلا لأغنية «لقيت الطبطبة» لحسين الجسمي، التي كانت أغنية صيف 2020.