يسرا: سجلت 22 أغنية في فيلم غنائي مع محمد منير بس متعرضوش

تحدثت الفنانة يسرا عن بدايتها مع عالم الفن، مؤكدةً أنها نجحت في الغناء وانضممت إلى نقابة المهن الموسيقية، ورغم ذلك كانت تتمنى أن تصبح ممثلة، لافتةً إلى أنها غنت أغنية «جات الحرارة» مع الفنان الراحل حسين الإمام: «الأغنية جت وإحنا قاعدين كده، قالي ما تيجي أعملك أغاني وفيديو كليب، فعملنا 12 أغنية لحاجة اسمها بحب السيما بس منزلتش، لكن جات الحرارة هي اللي نجحت».

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «جات الحرارة كانت صدفة، لكن اتحطت في فيلم غنائي المفروض يتعمل بيني وبين منير، وعندي 22 أغنية مسجلة مع محمد منير، لكن مظهروش لأنه كان في الفيلم.. لكن الفيلم متعملش، وبالتالي الأغاني مش هتطلع».

وحول رأيها في أغاني المهرجانات، قالت يسرا، إنها تحب بعض الأغاني ولا تحب أخرى: «فيه حاجات بحبها وحاجات مبحبهاش، وفي أغنية بحبها لحسن شاكوش».

وحاولت يسرا، تقديم أغنية «يا ليلة العيد» لكوكب الشرق أم كلثوم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، لأنها لا تحفظها، وذلك خلال لعبة الأغاني، وهي عبارة عن موسيقى لأغنية تعرض دون صوت مغنيها، كما عرض لها الإعلامي رامي رضوان أغنية «وصفوا لي الصبر» لكوكب الشرق أيضًا، إلا أن يسرا علقت، قائلةً: «حفظاها بس مقدرش أغني لأم كلثوم»، كما غنت أغنية «لولا الملامة» للمطربة الراحلة وردة.