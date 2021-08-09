إخلاء أرض مزرعة الـ54 فدانًا بالمطرية من الملاهي «صور»

شنت شرطة مرافق الحي وإدارة الإشغالات بالمطرية، برئاسة اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، حملة لإخلاء أرض مزرعة الـ54 فدانًا المجاورة لسلة المطرية من الإشغالات والملاهي والملاعب، تنفيذا للقرارات الصادرة من أجهزة محافظة القاهرة والعمل على إنفاذ القانون وضبط الشارع.

إزالة 9 عقارات فى أبو قرن ونقل السكان

وفى مصر القديمة، أكد اللواء خالد شحاته، رئيس حى مصر القديمة، على استئناف إخلاء وإزالة منطقة أبو قرن، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وجرى اليوم إخلاء وإزالة 9 عقارات ونقل وتسكين المستحقين تباعًا داخل الوحدات السكنية المجهزة فى منطقة مع، لحين الانتهاء من إزالة أبو قرن بالكامل وتغيير حياة المواطنين للأفضل طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأجرى اللواء يحيي محمد الأدغم، رئيس حي الأزبكية، حملة ميدانية مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة شوارع رمسيس و26 يوليو والفجالة ويوسف وهبى بنطاق الحى، وجرى رفع ثلاجات الأكشاك المخالفة في النشاط والبروز التي تعوق سير المارة وحركة المواطنين وتسيير الحركة المرورية وإعادة المظهر الحضاري وايداع المضبوطات بمخازن شرطة مرافق الحي.

ضبط 80 شيشة وتحرير 20 محضر بيئة بالشرابية

كما شن اللواء هانى رضا، رئيس حي الشرابية، حملة مكثفة للتفتيش على الأكشاك وفحص ترخيصها ورفع وإزالة المخالفة منها بالإضافة إلى مصادرة الشيشة من المقاهي، ورفع الإشغالات، وتجرى إزالة ثلاثة أكشاك مخالفة ورفع محتوياتها مع ضبط 80 شيشة وغلق وتشميع خمسة مقاهي تعمل بدون ترخيص وتحرير 20 محضر بيئة ورفع أكثر من 90 % من الإشغالات بخط سير الحملة.

وأكد اللواء هاني رضا، رئيس حي الشرابية، أنه لا تهاون مع المخالفين إذ يجرى القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية داخل نطاق الحي، مع استمرار الحملات على جميع المنشآت والمحلات والمقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى استمرار الحملات على فترتين صباحًا ومساء من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تنال من المظهر الحضاري للحي، وتؤدي إلى إعاقة المرور بالطريق العام، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين إذ يجرى القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالحي.