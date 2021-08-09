وفاة «مسن» أثناء أداء عمله بإحدى المصالح الحكومية في الطور

لفظ موظف في أواخر الخميسينيات من عمره أنفاسه، اليوم الاثنين، أثناء قيامه بأداء مهام عمله، في إحدى المصالح الحكومية بمدينة الطور، في محافظة جنوب سيناء، نتيجة إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، ظهر اليوم، يفيد بوفاة موظف يُدعى «سامي محمد محمد زيدان»، 59 سنة، داخل مجمع المصالح الحكومية، بمدينة الطور، أثناء قيامه بأداء مسؤوليات عمله.

وجاء في التقرير الطبي أن الوفاة طبيعية، نتيجة إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، وجرى نقل المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الطور العام، تمهيداً لتسليمها إلى ذويه، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.