«نجلاء ونورهان».. صداقة بدأت بعمل الخير في البحيرة وانتهت بالقتل غدراً

لا تزال قصة الصديقتين «نجلاء ونورهان» يتداولها الجميع في أنحاء محافظات مصر، وعلى الأرجح أنها ستظل نموذجاً لـ«غدر الصداقة»، ترويه المجالس داخل محافظة البحيرة، ويحذرون من الانفتاح في العلاقة مع الأصدقاء، واختيار الصديق الجيد الذي يحافظ على العشرة ويصونها، ومازالت أيضاً منصات التواصل الاجتماعي، تتداول قصة مقتل «نجلاء» على يد صديقتها «نورهان»، بعد أن استعانت بشخصين أحدهما قريب لها، حيث أكد رواد السوشيال ميديا أن النار لن تخمد إلا بعد الحكم على القتلة.

صداقة قديمة بين «نجلاء ونورهان»

«نجلاء ونورهان» صديقتان كانتا تقيما بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وعلى الرغم من أن كل واحدة منهما تسكن في قرية بعيدة عن الأخرى، إلا أنهما كانتا تلتقيان دائماً، حتى أن الضحية «نجلاء»، كانت تعتمد على القاتلة «نورهان» في شغل وظيفتها بصفة مؤقتة، وذلك أثناء أدائها الامتحانات الخاصة بها، وهو ما فتح باباً للطمع من قبل الجانية، وقررت تنفيذ جريمتها للحصول على الأموال.

القاتلة من أسرة غنية

لم تكن صداقة «نجلاء ونورهان» قائمة على العنصرية، بالرغم من الفارق المادي لصالح القاتلة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ملابسات القضية، كيف لفتاة من أسرة ميسورة الحال ومحسوبة على الطبقة الغنية داخل قريتها، أن تُقدم على فعل هذه الجريمة، إلا أن الدوافع التي اعترفت بها القاتلة، تؤكد أن الشيطان كان له الدور الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة، فاستطاع أن يفرق بينهما، ويدفع إحداهما إلى قتل الأخرى.

«نجلاء» رائدة في عمل الخير

وقال مقربون من «نجلاء ونورهان» إن الأولى كانت تسعى لفعل الخير بشتى صوره، فكانت عضواً ناشطاً في «جروب جيرلز كفر الدوار»، الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء والأرامل والأيتام، من خلال تبرعات يقمن بجمعها وتوزيعها على المحتاجين، وهو ما شهدت به القاتلة أيضاً، عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، قبل أن تُقدم على ارتكاب جريمتها.