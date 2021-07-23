افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي ببا والفشن فى بنى سويف

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة بمركزي ببا والفشن بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف، ليرتفع عدد المساجد إلى 84 مسجداً اُفتتحت حتى الآن ببني سويف.

وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه تم افتتاح مساجد «حسن دياب» بقرية طنسا بنى مالو بمركز ببا، و«آل عميرة شنرا» بقرية شنرا، و«التوحيد» بنزلة اقفص بمركز الفشن.

وأشار وكيل أوقاف بنى سويف إلى توعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية، ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة الموحدة اليوم الجمعة تحت عنوان «ذكر الله حقيقته وأثره في ترقية النفس»، حيث طالبت الأوقاف جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها بسعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتتناول الخطبة فضل الذكر في زمن غفل فيه الكثير من الناس عن ذكر الله وانشغلوا بذكر الناس وبالخوض في أعراض الناس.