عمرو دياب يطلق خط أزياء 34: الجيل الجديد هو أول اهتماماتي

أعلنت مجموعة «بركة» القابضة، وشركة «جروب فور» عن تعاقدهما مع النجم المصري عمرو دياب على تصنيع وتسويق منتجات تحمل علامته التجارية «34» تشمل الخطة إنتاج أكثر من 100 منتج من الملابس والنظارات الشمسية والطبية بالإضافة إلى خط إنتاج كبير للإكسسوار والمنتجات الجلدية.

عمرو دياب عن مشروعه: لمسات أنيقة وبسيطة وتعبر عن روح الشباب

دياب قال فى بيان رسمي له عن التعاقد: «الجيل الجديد هو أول اهتماماتي، لقد حرصنا مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار اقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية».

وكان الهضبة قد أعلن في حفله الأخير بالساحل الشمالي أنه قام بإطلاق خط أزياء خاص به وسيظهر بموديلاته المختلفة في حفلاته.

وتتسم تصميمات خط أزياء 34 بلمسات أنيقة وبسيطة وتعبر عن روح الشباب التي يتمتع بها النجم الكبير عمرو دياب حسبما ذكر في بيانه.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن أطلق الهضبة منذ أشهر عطره الخاص، الذي يحمل اسم 34 أيضا.

يذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء أضخم حفل غنائي في الماسة بالعلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاد التذاكر في وقت سابق في إشارة للإقبال الكبير على الحفل.

يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته «أحلى ونص»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة

حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الأحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأي أنت الأحلى ونص