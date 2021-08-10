 الأورمان تدعم الأيتام ضمن برنامج «كفالة وعلاج وإقامة طفل يتيم»

أعلنت جمعية الأورمان، عن دعمها للأطفال الأيتام وذلك من خلال برنامج «كفالة وعلاج وإقامة طفل يتيم»، حيث يجرى توفير كفالة وعلاج وإقامة للطفل اليتيم، مؤكدة أن الطفل اليتيم على رأس أولوياتها ولتمكينهم من تلقي العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن «الأورمان» ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، حيث لديها العديد من الدور لرعاية الأيتام والأيتام المعاقين على مستوى الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم من الأسوياء وذوي الإعاقة، وإن إعاقات الأطفال تتنوع ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة، وتستهدف تقديم أفضل خدمة لهم، حيث تضم الدار الواحدة طبيبًا مقيمًا، وصيدلية وممرضة، وكفاءات طبية متخصصة في إعاقة وطب الأطفال، وتعمل وفق قواعد تربوية يتم تنفيذها كوجود أمهات بديلات جامعيات يتم تدريبهن على أحدث طرق رعاية الأطفال، وتوفير العلاج الطبيعي للأطفال ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون لهذه الخدمة، والإشراف الكامل على كل ما يقدم للأطفال من طعام ومشروبات وملابس.

وأكد شعبان أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة وعلاج وإقامة الطفل اليتيم بمبلغ 3750 جنيها، أو مبلغ 350 جنيها شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 15 شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم علاج الطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.

جدير بالذكر أن الأورمان قد أطلقت عام 2003 بناء على اقتراح من أحد المتطوعين من الجمعية «يوم اليتيم» كمبادرة اجتماعية، وترجمتها على أرض الواقع في أول يوم جمعة من شهر أبريل سنويًا ـ فرصة لتسليط الضوء على رعاية وكفالة الأيتام ولتعريف الرأي العام بأهمية دعم الأيتام وتوجيه أنظار المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم معنويًا وماديًا، وتشمل فعاليات الأورمان في احتفالات يوم اليتيم في القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة استضافة الأطفال الأيتام في أماكن التنزهة وتوزيع الوجبات الجافة والساخنة عليهم وإتاحة فرص الاستمتاع بالألعاب لهم، فضلا عن إقامة حفلات الزفاف الجماعي للفتيات اليتيمات بحضور كبار الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.