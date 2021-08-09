طبيب عن «سيلان اللعاب»: «عرض وليس مرض»

قال الدكتور ماجد بهجت، أستاذ جراحة الأذن والأنف بكلية طب بجامعة القاهرة، إنه يجب التفرقة بين سيلان اللعاب عند الأطفال والكبار، فالطفل من الطبيعي أن يكون مصابا بهذا السيلان حتى 24 شهرا، لافتا إلى أن اللعاب يشبه شمع الأذن، فهو يغسل الفم، موضحا أن الأطفال يتأثرون بتغير الفصول، لذا يزيد سيلان اللعاب لديهم بجانب وجود أمر آخر وهو وقت ظهور أسنان للطفل «التسنين».

وأضاف «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن سيلان اللعاب يعد عرضا وليس مرضا، لافتا إلى أن اضطرابات الجيوب الأنفية والحموضة والارتجاع، أحد أسباب سيلان اللعاب عند الكبار، مبينا أن الالتهابات تحت اللسان قد تزيد فرص الإصابة بسيلان اللعاب أيضا وتؤثر على الهرمونات.

وأوضح أستاذ جراحة الأذن والأنف بكلية طب بجامعة القاهرة، أن نزول اللعاب بكثرة يكون دليلا على سوء التصريف أو زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الأطفال يتعرضون لالتهابات بكثرة، لذا هم الأكثر إصابة بذلك، ولكن الكبار تتعدد أسباب الإصابة لديهم، فقد يكونون مرهقين أو تحت ضغط عصبي، لذا يتم نصيحة الشخص بأن ينام على مخدة مرتفعة وألا يتناول وجبة العشاء في وقت متأخر.

وتابع أستاذ جراحة الأذن والأنف بكلية طب بجامعة القاهرة: «لو بنت مخطوبة أو هاتتجوز وشابة متتكسفش، الأمر مش مرض ده عرض، عشان كده مفروض محدش يتضايق أو يقلق».