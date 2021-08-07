تحذير لـ6 فئات من الخروج في الحر الشديد: منهم الأطفال

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك ضررا كبيرا قد يقع على بعض الفئات عند خروجهم من منازلهم في الحر الشديد، خاصة عند تخطي درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وذلك لأن ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ يوثر على العلامات الحيوية داخل جسم الإنسان.

6 فئات ممنوعة من الخروج في الحر

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب خلال حديثه لـ« الوطن»، أن درجة الحرارة قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية في بعض دول الخليج العربي، ونادرا ما يحدث هذا الأمر في مصر: «الحمد لله إن درجة الحرارة لم تصل في مصر إلى 50 درجة مئوية لأنه كان هيكون أمر صعب علينا».

رئيس «صحة النواب» يحدد 6 فئات تتأثر بالحر الشديد

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن هناك فئات من المستحب عدم خروجها في الحر الشديد لعدم إصابتهم بأمراض وذلك من 11 صباحا إلى 4 عصرا ومنهم:

1- أصحاب الأمراض المزمنة

2- أصحاب المناعة الضعيفة

3- من يفقدون مياه الجسم بسهولة

4- الأطفال الصغار أقل من 5 سنوات

5- كبار السن ما فوق 70 عاما

6- أصحاب الوزن الزائد.

دراسة لتتبع متحور دلتا كورونا بمصر

وكان قد أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أن هناك دراسة علمية لتتبع متحور دلتا بلس لفيروس كورونا (كوفيد - 19) في عدد من محافظات مصر، فضلا على أن تظهر نتائج الدراسة خلال 3 أسابيع بعد 21 يوما.

وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب أن الهدف من الدراسة التي تجري حاليا هي رصد ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، سواء دلتا بلس أو غيرها، وذلك استعدادا للموجة الرابعة التي قد تبدأ مطلع أكتوبر المقبل: «هناك أكثر من 70 دولة بالعالم انتشرت فيها هذه السلالة، يجب أن نستمر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، فضلا عن الاستمرار في تسجيل البيانات عبر موقع تطعيم لقاح كورونا في مصر، التابع لوزارة الصحة للحصول على اللقاح».

فئات يحظر خروجها في الحر الشديد

ووفقًا لموقع «webmd»، المختص بالدراسات الطبية حول العالم، أكد أن هناك عددا من الفئات يمكن أن توثر درجة الحرارة عليهم بشكل كبير ومنهم: