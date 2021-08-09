هربا من الديون.. شاب يحاول الانتحار من أعلى برج اتصالات بالإسماعيلية

حاول شاب في الثلاثينيات من العمر الانتحار بالقفز من أعلي برج اتصالات، بدائرة حي ثالث الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم الاثنين، وذلك في محاولة للهرب من الديون التي تراكمت عليه.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، يفيد قيام شاب يُدعى «وليد عبد الحليم»، بتسلق أحد أبراج الاتصالات بجوار منطقة الموقف الجديد، وهدد بالانتحار بالقفز من أعلى البرج.

وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد البرماوي، ومعاونيه مروان منصور، وأحمد درهوس، إلى مكان البلاغ، وتمكن ضباط البحث الجنائي من التفاوض مع الشاب، وإقناعه بالتراجع عن فكرة الانتحار، والنزول من أعلى البرج.

وقال شهود عيان إن عدداً من القيادات الأمنية من مديرية أمن الإسماعيلية تواجدوا على الفور في مكان البلاغ، للحديث مع الشاب، لمحاولة الوصول إلي حل لمشاكله، فيما أكدت مصادر أمنية أن الشاب مسجل، عليه أحكام مختلفة، إضافة إلى مكاتبة بعض المواطنين له بسداد مديونيات بمبالغ مالية.