«تنشيط السياحة»: 10 رحلات أسبوعيا من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة

قال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن السياحة الروسية لم تأتِ إلى المقاصد السياحية الشاطئية في جنوب سيناء والبحر الأحمر منذ سنوات، وهي تمثل رقمًا كبيرًا في معادلة السياحة المصرية حتى 2015، لافتًا إلى أنهم يعملون في ظروف صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوقف حركة الطائرات، ويعملون على رفع كفاءة منظومة الطيران.

وأضاف «يوسف» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه بعد توقف حركة الطيران بسبب الجائحة، فإن الدولة وضعت إجراءات احترازية مشددة في المطارات، ومصر من الدول القليلة التي فتحت أبواب السياحة في شهر يوليو، ولم تغلق، وهذا بفضل الإدارة الحكيمة للأزمة، ووضعت مصر قدمها على الطريق سريًعا، موضحًا أنهم سوف ينضمون إلى معرض سياحي كبير في موسكو، أوائل شهر سبتمبر المقبل، وسيطلقون حملة كبيرة على التواصل الاجتماعي في السوق الروسية، والفترة المقبلة ستشهد وصول 5 رحلات أسبوعيا إلى مطار شرم الشيخ، و5 رحلات أسبوعيا إلى مطار الغردقة، إضافة إلى 7 رحلات لشركة مصر للطيران على نفس الخطوط.

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، أنهم لم يتوقفوا أبدًا عن الترويج للسياحة المصرية في الخارج، وحتى في الدول الأوروبية التي أغلقت مطاراتها، وعلى استعداد لاستقبال السياح الأوروبيين في أي وقت، وللحفاظ على الصورة الذهنية لمصر عند عودة السياحة، مشددًا على أنهم دعوا عددًا كبيرًا من الإعلاميين والصحفيين الروس لعقد لقاءات لهم مع صناع القرار في السياحة بمصر.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد السياح الروس الذين يزورون القاهرة، موضحًا أنهم يسعون لدمج المنتجات السياحية المصرية سواء السياحة الشاطئية أو الثقافية، أو غيرهما، موضحًا أنهم يسيرون بخطى ثابتة في هذا الأمر.