وزير الطيران: عودة السياحة الروسية ثمرة جهود ودعم القيادة السياسية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الاثنين، أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines، الرحلة رقم (FV 56330K)، من طراز B747، قادمة من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 517 سائحاً.

وحرص محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، على أن يكون في استقبال الطائرة لحظة هبوطها بمطار شرم الشيخ الدولي، يرافقه السفير يورغى بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة، والطيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ، وعدد من المسئولين بمحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة.

وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه الملونة، ورفع الأعلام المصرية والروسية، واستقبال الركاب بالعروض الفلكلورية داخل المطار، كما تزينت صالة الوصول بأعلام البلدين، ورسائل الحفاوة والترحيب بضيوف مصر على أرض مدينة السلام شرم الشيخ، كما وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب، وتقديم الورود والشيكولاتة، وبعض الهدايا التذكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار.

ومن جانبه، عبر الطيار محمد منار، وزير الطيران، في بيان اليوم الاثنين، عن ترحيبه بوصول أولي الرحلات الروسية من موسكو إلي مطاري شرم الشيخ والغردقة، سواء على متن الناقل الوطني مصر للطيران، أو شركات الطيران الروسية.

وأكد وزير الطيران أن عودة السياحة الروسية إلى مصر جاءت كثمرة لجهود ودعم القيادية السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية، وأضاف أنه يجرى تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية على أعلى مستوى، وأشاد بذلك كافة الوفود ولجان التفتيش التي زارت مصر خلال الفترة السابقة.

وقال وزير الطيران إن جهود الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية توجهت بحصول 11 مطاراً مصرياً، حتى الآن، من بينهم مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، من المجلس العالمي للمطارات ACI.