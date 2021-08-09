هل تسمح «الموسيقيين» لمحمد رمضان بالغناء «عاريا» في حفله المقبل؟

يحيي الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا، 20 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، ليكون أولى حفلاته الصيفية لعام 2021، بعد إحياؤه حفلًا خاصًا فى دولة الامارات العربية.

وكشف مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن» عن تفاصيل الحفل، قائلا إن الحفل سيقام خاصة، مؤكدًا أن «رمضان» له الحق في الغناء نظرًا لبروتوكول النقابات الفنية الثلاثة التي يسمح لأى عضو في أي نقابة بامتهان عمل النقابات الأخرى، مشيرًا إلى أن رمضان عضو نقابة التمثيلية يحق له العمل فى السينما والغناء.

واشار المصدر إلى أن نقابة الموسيقيين ليس لها الحكم عليه فى حال خلع ملابسه والغناء عاريًا، مؤكدًا أن دور النقابة يقف عند إعطاء التصريح، وإنما الرقابة على ما يتغنى به من كلمات، أما خلع الملابس فهو من اختصاص هيئات وجهات أخرى.

تذاكر حفل محمد رمضان

وطرحت الشركة المنظمة، تذاكر حفل محمد رمضان عبر موقع «تذكرتي» للحجز أونلاين على 3 فئات:

التذكرة العادية: 200 جنيه.

التذكرة الذهبية: 750 جنيهًا.

التذكرة الـVIP: بـ2000 جنيه.

خطوات حجز تذاكر حفل محمد رمضان

- ويمكن للراغبين في حجز تذاكر حفل محمد رمضان الدخول عبر موقع «تذكرتي» من هنـــــــــا، واختيار حفل محمد رمضان «أقوى حفلة في الساحل».

- بعد ذلك يجرى اختيار فئة التذكرة والعدد المطلوب ثم الضغط على «احجز تذكرتك».

- أدخل بريدك الإلكتروني ورقم الهاتف ثم الضغط على Continue.

- ثم باختيار طريقة الدفع سواء من خلال بطاقتك الائتمانية، أو من خلال فوري، وفي حال الدفع ببطاقة الائتمان قم بإدخال تفاصيل البطاقة ثم الضغط على Confirm.

وأشارت الشركة المنظمة إلى أنّه يجرى فتح الأبواب أمام الجمهور الساعة 4 مساءً، وتُغلق الساعة 8 مساءً، على أن يبدأ العرض الساعة 10 مساءً.

كما نوهت الشركة إلى أنّه لا يسمح باسترجاع التذاكر في حالة تأكّيد الحجز، كما لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات، أو الدخول بنفس التذكرة أكثر من مرة واحدة فقط.

الحفل إنتاج شركة «MR1» وأحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف على الحفلات سها خالد، وشركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي.