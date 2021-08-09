هل يجوز التصالح على مخالفة البناء في جزء من عقار بالقرى؟

بعد انتهاء فترة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية مارس 2021، ومن ثم بدأت لجان البت عملها المكثف بإصدار قرارات التصالح، مع تيسير عمل اللجان في سرعة فحص الطلبات والرد مباشرة على التساؤلات، ويتساءل البعض هل يجوز التصالح على جزء من عقار بإحدى القرى في ظل وجود أجزاء أخرى بالعقار لم تكن مطالبة باستخراج ترخيص بناء طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته؟

وأشارت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين بشأن التصالح، إلى أن المباني المقامة بالقرى قبل صدور قانون البناء كانت غير ملزمة بالحصول على أحكام القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته يجيز النظر في طلب التصالح على الجزء المخالف المقام بالعقار في ظل قانون البناء الصادر بالقانون رقـم 119 لسنه 2008 حيث إنه كان ملزمًا بالحصول على ترخيص بناء.

المستندات المطلوبة للتصالح

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء2021 إرفاقها بملف التصالح حتى يتم البت فيه، أشار قانون التصالح إلى أن المستندات المحددة بالمادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى، وأي مسـتند يـدل على أن المخالفـة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات التالية وهي:

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار من كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت.

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

تاريخ ارتكاب المخالفة

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومـى لبحوث الاسكان والبناء.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين مــن مهندس نقابى أو مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا.

- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقـد، وذلك بالنسبة لحالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.

- بالنسبة لحالات التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، يقدم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الوضع طبقا للقانون.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.