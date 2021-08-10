حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من المعروف عن مولود برج الدلو أنه شخص عقلاني و صادق مع نفسه و مع الآخرين، و هو ذو شخصية فريدة كما يتميز أيضاً بأنه ودود و لطيف وسخي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية، وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب، وتتحرك بانطلاق وجرأة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.