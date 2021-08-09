تبدأ من 20 جنيهًا.. تعرف على سعر تحضير حلوى عاشوراء في المنزل

أيام قليلة تفصلنا عن يومي تاسوعاء وعاشوراء، الذي يحتفل فيهما المصريون بتناول حلوى العاشوراء المصنوعة من البليلة والنشا، التي تعتبر جزء أساسي من ثقافة المصريين، فضلا عن أنها مغذية ومناسبة لجميع فئات المجتمع.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار حلوى «عاشوراء والبليلة»، وطريقة تحضيرها داخل المنزل، وذلك في السطور التالية:

أسعار تحضير حلوى العاشوراء في المنزل

ويمكن تحضير حلوى العاشوراء بالمنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة، حيث تحتاج إلى قمح «غلة بليلة» ولبن ونشا وقرفة ومكسرات، وسكر حسب الرغبة، وتتوفر تلك المكونات في محلات البقالة والسوبر ماركت كالآتي:

- كيلو القمح «غلة بليلة» يتراوح سعره ما بين 7 و22 جنيهًا.

- اللبن، يتراوح سعر الكيلو جرام من اللبن السائب بين 12 و13 جنيهًا، بينما المُعلب يبدأ من 12.5 إلى 22 جنيهًا للتر.

- متوسط سعر كيلو السكر في مصر يصل إلى 12 جنيهًا.

- سعر كيس النشأ جنيهين.

- سعر القرفة نحو 60 جنيهًا للكيلو، لكن لن تحتاجي لأكثر من نصف ملعقة صغيرة.

- المكسرات، وتكون بحسب الرغبة والقدرة، ومنها، الفول السوداني بسعر 50 جنيها، واللوز نحو 140 جنيهًا، والبندق نحو 120 جنيهًا، والزبيب نحو 60 جنيهًا.

مكونات العاشوراء وسعرها

- كيلو قمح نحو 7 جنيهات.

- نصف لتر من اللبن 6 جنيهات.

- 250 جرام سكر نحو 3 جنيهات.

- كيس نشأ سعره نحو جنيهين.

- قرفة بنحو جنيهان.

طريقة التحضير حلوى العاشوراء

- يتطلب تحضير حلوى العاشوراء تجهيزها مسبقًا، من خلال سلق كيلو جرام من القمح أو غلة البليلة وهي تستغرق نحو ساعة، وتركها في الماء، حتى اليوم التالي.

- يتم طحن نصف كمية القمح في الخلاط وإضافتها إلى الغلة المسلوقة المتبقية.

- يتم إضافة كوبين «حوالي نصف لتر من اللبن» مذاب فيها معلقة صغيرة من النشأ، وكوب من السكر «حوالي 250 جراما».

- يوضع القمح على نار هادئة، ويضاف لها اللبن والنشأ والسكر، مع الاستمرار في التقليب حتى لا تصبح متجلطة، وتترك في لمدة 15 دقيقة.

- يضاف في النهاية نصف معلقة من القرفة، ويمكن الاستغناء عنها.

- توضع بعد ذلك في الثلاجة، حتى تبرد، ويتم رش المكسرات على الوجه للتزيين، حسب الرغبة.