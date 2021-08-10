حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتسم بالإخلاص والصدق في تعاملاته مع الآخرين، وأبرز عيوبه الغيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تعمل بدقة وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

فريق من الكواكب في وضع معاكس وقد يثير ذلك روح التمرد والنقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.