هل يجوز التصالح على مخالفات بناء محرر لها محاضر بعد صدور القانون؟

يتساءل عدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، هل يجوز التصالح على أعمال محرر لها محاضر مخالفة بعد صدور قانون التصالح وثبت تاريخ قيام الأعمال قبل العمل بأحكام القانون، من جانبه أوضح المنشور الحكومى الصادر منذ قليل للرد على تساؤلات المواطنين أنه يجوز التصالح علي أعمال محرر لها محاضر مخالفات بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ،وثبت من المستندات أن تاريخ إرتكاب تلك الأعمال قبل العمل بأحكام قانون التصالح حيث إن العبرة بتاريخ ارتكاب المخالفة وليس تاريخ اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفة المقدم عنها الطلب.

وحول مدى ضرورة تقديم المستندات الدالة على تاريخ المخالفة ضمن ملف طلب التصالح فى مخالفة البناء 2021، أشار المنشور إلى أنه طبقا للمادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون لا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح ويكتفي بتقديم إحداها أو أي مستند آخر.

موقف الأرض من قانون الرى

وفيما يتعلق بتساؤل البعض هل يجوز للأمانة الفنية طلب استيفاء بعض المستندات مثل موقف الأرض من قانون الري والصرف والآثار وموافقة الطيران المدنى، أشار إلى أنه يمكن للمحافظة التنسيق مع الجهات المعنية حتى يتسنى للجنة الفنية البت في طلبات التصالح المقدمة، والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط المحددة بالمادة الأولى من القانون.

وحول ضرورة تقديم تقرير السلامة الانشائية، أشار إلى أن تقرير السلامة الإنشائية يقدم بناء على طلب اللجنة الفنية بعد المعاينة على الطبيعة وفقا لحالة المبنى الإنشائية وعلى النموذج الذي تحدده اللجنة.

رسم الفحص

وفيما يتعلق بطلبات التصالح المقدمة ومسدد عنها رسم فحص يقل عن القيمة المحددة لمسطح المخالفة، أوضح أنه بعد معاينة اللجنة الفنية وتحديد مسطح المخالفة الفعلي المقدم عنها الطلب يتم استكمال سداد رسم الفحص وفقا للفئات الواردة بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية نقدا أو طبقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.