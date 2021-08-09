ضبط محطة وقود ومصنع مواد غذائية غير مُرخصين في المنيا

ضبطت إدارة التموين في مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، محطة وقود، ومصنع مواد غذائية، غير مُرخصين، وذلك خلال حملة شنتها، بالتنسيق مع مباحث التموين.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن إدارة تموين مركز مطاي، شنت حملة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 8 مخالفات.

وأوضح وكيل وزارة، أنه تم ضبط محطة وقود غير مُرخصة، ومصادرة نصف طن من السولار والبنزين، بالإضافة إلى ضبط مصنع مواد غذائية غير مُرخص، ومصادرة المواد الغذائية داخله.

وأضاف «يوسف» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة.

علي جانب آخر، صادرت إدارة التموين في مركز ملوي جنوب المحافظة، 25 طناً من سكر التموين، بعد أن جرى ضبطها داخل 500 شيكارة.

وقال وكيل وزارة التموين إن إدارة تموين مركز ملوي شنت حملة على الأسواق، وخلال ذلك حرّرت 16 محضراً متنوعاً، موضحاً أن الحملة صادرت 25 طناً من السكر التمويني المدعم، داخل 500 شيكارة، والتحفظ على 5 أطنان من الأعلاف، و2 طن دقيق فاخر بدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير 11 محضراً متنوعاً في حملة على المخابز، مؤكداً أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة المضبوطات.

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية لضبط المخالفات التموينية.