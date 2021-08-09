الجائزة الأولى نصف مليون.. تفاصيل دوري «خلي موهبتك تتكلم» بالمنيا

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات دوري حزب «مستقبل وطن» لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث، تحت شعار «خلى موهبتك تتكلم» بمحافظة المنيا، وهي المسابقة الرياضية الأقوى والأكبر في مصر لاكتشاف المواهب وتحقيق الأحلام، بمشاركة أكثر من 440 فريقاً يمثلون جميع نجوع وقرى مراكز ومدن المحافظة.

تستهدف المسابقة أكبر عدد من الشباب في المرحلة العمرية من 18 إلى 35 سنة، وذلك خلال الفترة من 10 أغسطس حتى 7 أكتوبر، بجميع مراكز المحافظة، وسوف تشهد مراسم الافتتاح إقامة حفلات افتتاح بكل مركز، وتكريم اللاعبين القدامى واقامة مباراة افتتاحية.

تأتي الدورة في إطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب واهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

يقام الدوري علي 4 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القرى والشياخات، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة، وصولا إلى المرحله الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل، لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة المنيا، وأخيراً التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب.

تقام البطولة بنظام خروج المهزوم، ويتكون الفريق من 5 لاعبين منهم حارس المرمي، بالإضافة إلي 3 لاعبين احتياطيين، ومدير فني ومدير إداري، ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشارك من 18 إلى 35 سنة، ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهما 35عاماً، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

وسوف يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى المركز على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية، بينما يحصل الفريق الحاصل على المركز الأول علي مستوى المحافظة على ميدالية وكأس وجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه، والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، والمركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه، بينما يحصل الفريق الأول على مستوى الجمهورية علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية قدرها نصف مليون جنيه، والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل على 150 ألف جنيه، والرابع سيحصل على شهادات تقدير.

وعقدت أمانة الحزب بمحافظة المنيا عدة اجتماعات على جميع المستويات، استعداداُ لانطلاق فعاليات الدوري، والتاكيد على تنفيذ اللائحة، كما قامت الامانة بعمل فيديوهات ترويجية وبانرات لانطلاق فعاليات الدوري، كما تم تشكيل لجنة عليا على مستوى المحافظة، ولجان مماثلة في جميع المراكز والأقسام.