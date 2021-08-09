أول ظهور لابنة هيفاء وهبي عقب إجرائها عملية في أنفها: «شو رأيكم» (فيديو)

نشرت زينب فياض، ابنه الفنانة هيفاء وهبي، عبر «إنستجرام» أول فيديو لها بعد نزع لصقات أنفها، عقب إجرائها جراحة في الأنف، وكتبت زينب «من بعد ما شلت اللصقات.. شو رأيكم».

وكانت زينب فياض، أعلنت في يونيو الماضي، عبر صفحتها الشخصية على موقع «إنستجرام»، خضوعها لعملية جراحية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، من داخل أحد المستشفيات بالكويت، وعلقت على الصورة قائلة: «وصار موعد العملية دعواتكم».

ونشرت زينب فياض، عبر «إستوري إنستجرام» الخاص بها، فيديو، قالت خلاله «لم أخشَ من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العملية وتوكلي على الله».