الموقف من التصالح في تحويل الوحدات السكنية إلى محلات دون نشاط

مع فحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء حاليًا، يتساءل عدد من المواطنين «هل يجوز قبول التصالح على تحويل الوحدات السكنية إلى محلات دون ممارسة النشاط فعليًا»، وأكد المنشور الحكومي الصادر عن اللجنة المختصة للرد على تساؤلات المواطنين أنه في حالة معاينـة الأعمـال المخالفة علـى الطبيعـة، وتبيـن للجنـة الفنيـة تحويـل مظهـر الوحدات السكنية إلـى محـلات، فإنـه يجرى دراسة الحالـة باعتبارهـا تغييـر اسـتخدام عـن المصرح بـه بالترخيـص الصـادرللعقـار، بالإضافـة إلى مخالفة إجراء تعديات معمارية أو إنشائية أو كليهمـا، وفقـًا لدراسـة اللجنـة مــع عـدم الإخلال بقرار ملجـس المحافظين بجلسته المنعقــدة رقــم 24 بتاريــخ 22/2/2021 فيمــا تضمنه مـن عـدم قبول أي تصالح بشـان تحويل الجراجات والبدرومات إلـى مخازن وأنشطة تجارية.

دور الجهة الإدارية بعد قبول التصالح

وفيما يتعلق بدور الجهة الادارية المختصة بعــد صدور قرار اللجنــة الفنية بقبول التصالح وتقنيــن الأوضاع، أشار المنشور إلى أنه طبقـًا للمـادة 9 مـن اللائحـة التنفيذيـة للقانـون في حالـة قبـول التصالح فى مخالفة البناء تقـوم الجهـة الإداريـة المختصـة بمـا يأتـي:

- تحصيل مقابل التصالح وتقنيـن الوضع، وبمراعاة خصم ما سـبق أن سدده مقـدم طلـب التصالح تنفيذًا لأحـكام قضائيـة خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلـك بموجـب إفـادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة.

- التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشـطبة للمبنـى محل المخالفـة، ويسـتثنى مـن ذلـك القرى وتوابعهـا.

- إعـداد مشـروع القرار اللازم بقبـول التصالح وتقنيـن الاوضـاع لاعتماده مـن المحافظ أو رئيـس الهيئة المختص بحسب الاحوال وفقا للنموذج رقم 10

- إخطار الجهات القائمة على شـئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التاليــة لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

- تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة مــن القــرار الصادر بالتصالح، مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهــة الإدارية.