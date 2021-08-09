تعرف على موعد يوم عاشوراء 1443/2021 بعد ظهور هلال شهر محرم

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أمس، ثبوت رؤية هلال شهر المحرم، وأن اليوم الإثنين هو الأول من محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة، يتساءل كثيرون عن موعد يوم عاشوراء 1443/2021 إذ إن صيامه سنة عن النبي صلّ الله عليه وسلم، ويستعرض التقرير التالي موعد هذا اليوم ميلاديا الذي يوافق 10 من شهر المحرم.

موعد يوم عاشوراء 1443/2021

ويحل موعد يوم عاشوراء 1443/2021 الأربعاء من الأسبوع المقبل، الذي يوافق 18 أغسطس، وبالتالي فإن المسلمين على موعد مع صيام يوم سنة عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم، وهو يوم الأربعاء، 10 محرم 1443 هجرية.

صيام يوم عاشوراء

وبعد استعراض موعد يوم عاشوراء 1443/2021 فإن دار الإفتاء المصرية قالت في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، إنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده، أو صوم يومي التاسع والعاشر من شهر المحرم 1443 هجريا، اللذين يوفقان يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أغسطس 2021.

صيام يوم التاسع من محرم

وبخلاف الحديث عن موعد يوم عاشوراء 1443/2021 فقد تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا؟ وأجابت عن السؤال الفتاوى الإلكترونية في فتوى حملت رقم 2940 عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال مدى جواز صيام يوم عاشوراء منفردا: «نعم يجوز ذلك شرعًا؛ لعدم ورود النهي عنه، ولثبوت الفضل والأجر لمن صامه ولو منفردًا، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع».

التقويم الهجري

وقد أعلنت مشيخة الأزهر الشريف أن الهجرة النبوية حدثا غير مجرى التاريخ ولم تكن مجرد حدثا عابرا، كما تحدد موعد يوم عاشوراء 1443/2021 بناء على ما أعلنته دار الإفتاء المصرية أمس بعد استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1443 هجرية، حيث أعلنت أن اليوم الإثنين هو أول أيام السنة الهجرية 1443، كما أوضحت دار الإفتاء أن النبي، وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة.

ويعود اعتماد التقويم الهجري باعتباره تقويم رسمي للدولة الإسلامية إلى خلافة عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، حيث جرى اعتماد التقويم الهجري بعد مرور عام ونصف من خلافته رضي الله عنه، وتشمل السنة الهجرية 12 شهرا هي: محرم – صفر – ربيع أول – ربيع ثاني – جمادى أول – جمادى ثاني – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.