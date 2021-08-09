مصدر بـ «البترول»: تصدير أكثر من 25 شحنة غاز مسال من مصنع دمياط

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة استطاعت تصدير أكثر من 25 شحنة للغاز الطبيعي المسال الخارج من مصنع دمياط لإسالة الغاز، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هذه الشحنات جرى تصديرها منذ بداية عمل المصنع في فبراير الماضي، والذي جرى فيه تصدير أول شحنة من المصنع.

وأشار إلى أن هذا يأتي بعد توقف عمل المصنع لمدة تزيد عن 8 سنوات بعد أن تولت شركة «إيني» الإيطالية حاليا إدارة المصنع، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه في ديسمبر الماضي مع شركة «ناتورجي» الإسبانية والحكومة المصرية لإعادة تشغيل المصنع بعد سنوات من توقفه.

وأوضح مصدر في تصريحات سابقة، أن الدولة المصرية عادت بقوة إلى سوق مصدري الغاز الطبيعي للخارج، بعد توقف دام عدة أشهر.

وتابع أن الوزارة استطاعت التعاقد على تصدير نحو 60 شحنة غاز طبيعي مسال للخارج، بدءً من شهر نوفمبر 2020 حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذه الكمية جيدة جدًا، حيث جرى تصدير هذه الشحنات خلال 11 شهرًا فقط، بعد توقف دام لشهور بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عالميًا.

وأضاف المصدر، أن آخر شحنة تصديرية كانت في شهر يوليو الماضي، حيث تعاقدت وزارة البترول والثروة المعدنية على تصديرها إلى الخارج بسعر يصل لأكثر من 10 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وواصل أن مشتري هذه الشحنة هي شركة «جونفور»، وهي شركة عالمية لتجارة السلع المهمة ونقلها وتخزينها مثل النفط والغاز الطبيعي المسال، وغيرها من منتجات الطاقة.

وتوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير الغاز المسال من خلال الناقلات منذ شهر مارس 2020، بسبب انخفاض أسعار الغاز لضعف الطلب عليه، بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.