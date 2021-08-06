ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة بإجمالي حمولة 18681 طن بضائع

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18681 طنا، تشمل 10447 طن يوريا، و4000 طن داي أمونيوم، و2720 طن فوسفات، و1514 طن كوارتز.

23250 طن حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23250 طنا، تشمل 1871 طن خشب زان، و150 طن خردة، و5212 طن سكر، و2300 طن حديد، و1038 طن كبريتات صوديوم، و3300 طن زيت طعام، و9019 طن ذرة.

150 حاوية إجمالي حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 150 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وجزر وورق عنب وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم وحبة البركة وريحان) وفاكهة (فراولة وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسنغافورة ومالطا وإسبانيا وأمريكا وألمانيا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 557 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23389 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4293 شاحنة.

وعلى صعيد آخر، شهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط،، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، التي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للإتحاد الأوروبي.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلي كل من معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.