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محمود مسلم

12 حالة تصالح على مخالفات البناء بشرم الشيخ

كتب:

حماده الشوادفي
07:52 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
العقود

العقود

صدَّق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الإثنين، على 12 حالة تصالح على مخالفات البناء لمواطني مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المدن بسرعة استيفاء المستندات، وإنهاء حالات التصالح المستوفاة.

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