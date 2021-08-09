«فجر شرايين رقبته».. إحالة طالب قتل سائقاً لجنايات المنصورة

أحال المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابة الكلية القائم المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، طالباً من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل سائق في موقف سيارات ميت الكرماء، وذلك بعد أن طعنه بمطواة في رقبته.

وجاء في أمر الإحالة أن الطالب المتهم «أغمد المطواة برقبته ففجر شرايينه وسفك دماءه»، وذلك بسبب ملامسة سيارة المجني عليه للمتهم، والذي سب السائق وغادر موقف السيارات وتوجه إلى بيته، وعاد ومعه مطواة، لينتقم من المجني عليه، ولم يهدأ حتى قتله بطعنه في رقبته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قتل سائق في موقف ميت الكرماء

وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 7288 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1931 لسنة 2021، كلي جنوب المنصورة، أن المتهم «علاء ع. م.»، 19 سنة، طالب، مقيم بمدينة طلخا، محبوس، أنه في يوم 29 يونيو 2021، بدائرة مركز طلخا، محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه «علي السيد فرج الله سعد»، عمداً مع سبق الإصرار.

النيابة: المتهم سفك دماء المجني عليه قاصداً إزهاق روحه

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه بيت النية وعقد عزماً قاطعاً على قتله، لما وغر صدره قبله، فانطلق إلى مسكنه ليعد لذلك العدة سلاح أبيض «مطواة»، وما أن أحرزها وقصد إلى المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه به، وما إن رمقته عيناه، فالتفت إليه وأطبق بيده على كاهله، وأغمد نصل سلاحه في جيده، واستله لسفك دمائه قاصداً إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية إلى أن فاضت روحه».

شهود: سيارة المجني عليه لامست المتهم فتله بمطواة

وقال «محمد ر. ع.»، 32 سنة، سائق، أحد الشهود، ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا، إنه حال تواجده بالموقف المخصص للسيارات الأجرة بمنطقة ميت الكرماء، حدثت مشادة فيما بين المتهم والمجني عليه، إثر مبادرة المتهم بالتعدي علي المجني عليه بالسب، لتلامس سيارة المجني عليه بالمتهم، وانصرف المتهم إلى وجهته متوعداً المجني عليه بالإيذاء.

وأضاف الشاهد في التحقيقات أن المتهم بعد فترة من الزمن عاد حال قبوع المجني عليه بسيارته مشهراً سلاح أبيض «مطواة» مستحضراً إياه إليه بالسباب، فتقابلا واحتدم النزاع، فهرع والأهالي للفض بينهما، فقام المتهم بالعدو ومن خلفه المجني عليه، و«ما إن دنت مواضع أقدامهما فالتفت إليه وأغمد نصل سلاحه بجيده، ويستلها فانفجرت شرايينه وسفكت دماؤه».

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إصابة المجني عليه بإصابة طعنية حيوية حديثة، واقعة يمين العنق شاملة جميع طبقات الجلد والأنسجة الرخوة المقابلة، ومصحوبة بقطع الأوعية الدموية الرئيسية، يمين العنق، ومثلها ينشأ من جراء التعدي باستخدام أداة صلبة لها نصل حاد وطرف مدبب كمطواة، وعلى نحو التصوير الوارد بأقوال الشهود.