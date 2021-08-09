داعية إسلامي: قتل الأزواج لبعضهم من فتن آخر الزمان

أعرب الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، عن استيائه الشديد لما وصل إليه حال الشعب المصري حاليًا، وذلك بعد ظاهرة قتل الأزواج لبعضهم البعض، حيث قرأ أن هناك رجل يقتل زوجته لأنه قرأ في مذكراتها أنها لا تحبه وكأن عدم الحب له مبرر للقتل، في حين أن هناك امرأة تقتل زوجها بسكين في قلبه لمجرد خلاف على مصروف المنزل، متسائلًا: «أهذا يحدث في بلد الأزهر وبلد الأمن والأمان مصر؟».

وأضاف «علي»، خلال حواره في برنامج «البيه والهانم» مع الإعلامي ممدوح الشناوي، على شاشة «صدى البلد»، أنه عندما وقف أمام هذا الأمر لم يجد شيئًا يفسره إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يومٌ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل.. قيل وكيف ذلك قال الهرج: القاتل والمقتول في النار»، موضحًا أن معنى كلمة الهرج هو القتل أو شدة القتل أو كثرة القتل.

قتل الأزواج لبعضهم البعض من فتن آخر الزمان

وأردف أن النبي الكريم قال «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج.. قيل وما الهرج، قيل القتل»، والمتابع للأحداث خلال الأيام الماضية يجد بشاعة، مشيرًا إلى أن قتل الأزواج لبعضهم البعض تُعد من فتن آخر الزمان، موضحًا أن اختلاف المفاهيم، وغياب الوازع الديني، وغياب دور الأسرة في تعليم أبنائهم، وغياب دور الفن الهادف، مشيرًا إلى أن ما يحدث من علامات الساعة وقرب يوم القيامة.

قتل الأزواج لبعضهم ظاهرة نفسية اجتماعية أكثر منها سلوكا إجراميا

وأوضح أن الشارع المصري شهد جرائم غريبة وغير مسبوقة تتمثل في قتل الأزواج بعضهم البعض، حيث انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير الآونة الأخيرة، وأصبح لا يمر يومان أو ثلاثة إلا ونسمع جريمة من هذا النوع، الأمر الذي يجعلنا نقف كثيرا للتفكير بأن هذه الظاهرة نفسية اجتماعية أكثر منها سلوكًا إجراميًا.

من ناحية أخرى، شن الداعية هجومًا حادًا على المغنين الذين يقدمون أعمالاً غير هادفة، وخاصة مطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أن هناك من يغني ولديه متابعين بـالملايين ويقدم تفاهات، وهؤلاء يطلق عليهم الرويبضة، وهم علامة من علامات الساعة، ويجب تجنب الفتنة والالتزام بالبيت، مستدركًا أن المتابع للأحداث خلال الأيام الماضية يجد بشاعة في كل شىء خاصة في حياة المصريين وبين الأزواج.

أغاني المهرجانات من علامات قيام الساعة

وأشار الداعية الإسلامي إلى وجود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضح ما يحدث في الوقت الحالي، موضحًا أن اختلاف المفاهيم، وغياب الوازع الديني، وغياب دور الأسرة في تعليم أبنائهم، وغياب دور الفن الهادف سبب رئيسي في انتشار الجرائم.