4 حلقات في واقعة «مستريح مغاغة» قبل محاكمته 21 سبتمبر المقبل

في مطلع شهر فبراير الماضي، شهد مركز مغاغة أكبر واقعة نصب عرفتها محافظة المنيا، حينما اكتشف عشرات من الأهالي معظمهم شباب أن أموالهم التي سلموها طواعية وعن طيب خاطر لشخص يدعى «حسين» اشتهر عقب تلك الواقعة بمستريح مغاغة، فص ملح وداب، فبعد أن كان المستريح يدفع لهم فوائد مدخرات عمرهم التي أودعوها لديه بحجة توظيفها في شركة استثمار، بدأ يتنصل من دفع الفوائد تدريجيا، ثم بدأ يظهر ويختفي فجأة، ليكتشف الأهالي أنهم وقعوا ضحية لأكبر عملية نصب.

بداية «مستريح مغاغة» كانت في قرية العباسية

في قرية العباسية التابعة لمركز مغاغة بدأ ضحايا المستريح يقعون واحدا تلو الآخر، فرغم أنها من أفقر قرى المركز، إلا أن المستريح أقنع بعض الأهالي على غير الحقيقة أنه يتاجر في الرخام، وأن أموالهم ستكون في زيادة وسيحصلون على فوائد شهرية كبيرة، ورغم أن الكثير حذرهم من الوقوع في شباك المستريح، وأن هذه الفوائد ربوية لكن الأهالي وثقوا في المناديب الذين اختارهم المستريح من أهل الثقة بالقرى، وكان منهم من يتدخل لحل المشكلات والخلافات الأسرية بين المواطنين.

بلاغات متعددة من ضحايا مستريح مغاغة لأجهزة الأمن

في منتصف شهر فبراير الماضي، تعددت البلاغات من ضحايا المستريح أمام أجهزة الأمن بالمحافظة، حتى تمكن فريق البحث الجنائي بشمال المحافظة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من القبض على «حسين. م»، والمعروف بالمستريح، وأحد معاونيه «.ح. م» من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت مليارا و500 مليون جنيه بحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.

وتم القبض على المتهمين أثناء تواجدهما بأحد المنازل بمركز العدوة، هربا من مطاردة المواطنين لهما بمقر إقامتهما بقرية قفادة بمركز مغاغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مليار و500 ألف جنيه جمعها «مستريح مغاغة» من ضحاياه

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار جميع المتهمين الهاربين، وبينهم المتهم الثانى الرئيسى فى قضية مستريح مغاغة، «محمد. ع. م»، 40 عاما، مقيم بقرية قفادة بمركز مغاغة لتورطه مع المتهم الأول «مستريح مغاغة» في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليارا و500 مليون جنيه.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهم الأول، وأحد معاونيه وكشفت خلالها اعتراف المتهم الأول بجميع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنيه دون إقامة مشروعات استثمارية وإعادة المبالغ المالية للمودعين على شكل فوائد، مؤكدًا وجود شريك معه يدعى «محمد. ع»، هارب.

21 سبتمبر محاكمة مستريح مغاغة و47 متهما

وحددت المحكمة الاقتصادية باستئناف بني سويف «مأمورية المنيا»، يوم 21 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة «حسين.ا» والمعروف إعلاميا بـ«مستريح مغاغة»، و47 آخرين في قضية التربح والنصب على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم.

وكان قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية بمأمورية بني سويف، شمل 3 متهمين أساسيين، و45 متهما آخرين متورطين في تهمة المشاركة ودعوة المواطنين في توظيف الأموال.

والمتهمون الـ 47 بينهم 12 متهما حضوريا قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار 35 آخرين للمحاكمة هاربين حتى اليوم وبعضهم هرب خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة استبعدت أحد المتهمين من تهمتي تلقي وتوظيف الأموال ووجهت له تهمة المشاركة والمساعدة على توظيف الأموال من المواطنين مثل باقى المتهمين.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قرر إحالة المتهم «حسين. ا.ا»، الشهير بـ«مستريح مغاغة»، و46 آخرين إلى محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية لقيامه بجمع مليار ونصف المليار جنيه من الأهالي على سبيل استثمار تلك المبالغ وتوظيفها بقطاع المحاجر وتصديرها لدولة الصين ومنح المودعين لديه فوائد تصل إلى 20% وأكثر.

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