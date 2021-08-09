على طريقة «أبوالعربي».. شاب يهدد بالانتحار من أعلى برج بالدقهلية

على طريقة «أبوالعربي» صعد شاب على أحد أبراج الاتصالات في ميدان الجمالية بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، وهدد بالانتحار بالقفز من أعلى البرج، ولحق به شاب آخر، في محاولة لإنقاذه، وسط تجمع مئات المواطنين على الأرض، لمطالبة الشاب بالنزول.

انتقلت أجهزة الأمن وقيادات الشرطة بمركز شرطة الجمالية لمحاولة استيعاب الشاب وتهدئته، وإقناعه بالنزول من أعلى البرج.

وقال شهود عيان إن أهالي المدينة فوجئوا بوجود شاب أعلى البرج، وهدد بالانتحار، فيما حاول شاب آخر إنقاذه، مشيرين إلى أن هذه الواقعة تأتي بعد أقل من أسبوع على واقعة مماثلة، حيث صعد أحد الشبان إلى أعلى برج الاتصالات، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وهدد بالانتحار، لعدم قدرته على الالتزام بتوفير مصاريف المدارس لأبنائه الثلاثة.

وصعد الشاب أعلى برج شبكة تليفون محمول في ميدان الجمالية الرئيسي، محاولاً الانتحار، وظل أعلى العمود لمدة حوالي نصف ساعة، حتى هدأ واستجاب لاستغاثات أطفاله والمواطنين، الذين تجمعوا على الأرض، مطالبين إياه بالهدوء، وأن ينزل، حتى استجاب لهم ونزل إلي الأرض وسط سعادة وتصفيق من جميع الحضور.

ونادى عدد من المواطنين عليه: «انزل يا بني حرام عليك، انزل يا أحمد علشان ولادك» ووسط دعوات «استرها يا رب»، انخلعت القلوب وهي تتابع الشاب بينما كان يقف أعلى البرج، وألقى بتليفونه المحمول من يده، ورفع يديه إلى السماء وكأنه ينطق بالشهادتين، إلا أنه فاجأهم بأنه ينزل من البرج بعد ذلك.

وأكد شهود العيان أنهم فوجئوا بالشاب، ويدعي «أحمد»، يصعد على أحد أبراج شبكة التليفون المحمول في ميدان مدينة الجمالية، وتجمهر الأهالي من أسفل وطالبوه بالنزول، وحضر أطفاله إلى المكان، وظل لأكثر من نصف ساعة، والأهالي يترقبون نزوله.

وأوضح الشهود أن قلوبهم انخلعت مع كل حركة من حركات الشاب أعلى البرج، خاصةً عندما وقف أعلاه ولارتفاع البرج لا نسمع صوته، كما أنه ألقى بقطعة من ملابسه، ولم نهدأ حتى نزل على الأرض، وتسلمته الشرطة.

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