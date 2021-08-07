سم قاتل.. «خطوبة قهرية» وراء محاولة انتحار ربة منزل فرارا من ضغط أخيها

آثرت دينا، أن تتخلص من حياتها، بتناولها حبة غلال سامة، لمواجهة إصرار شقيقها على أن يخطبها لشخص، لم يختره قبلها.

«دينا» تبلغ من العمر 21 سنة، وهي تقطن بإحدى العزب التابعة بقرية المعصرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وقد أقدمت على الانتحار بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، بعدما انفجرت نفسيًّا ما جرّاء إصرار شقيقها على إجبارها للموافقة على شاب تقدم لخطبتها.

تدخل طبي

وتمكن أطباء مستشفى بلقاس المركزي، من إنقاذ حياة «دينا»، بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة.

بلاغ أمني

أمنيًّا، تلقّى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركز بوصول المدعوة «دينا. ع»، ربة منزل، مصابة بحالة إعياء لتناولها مادة سامة.

رفض الخطوبة

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقها المدعو «حمدين. ع»، 24 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية في محضر الشرطة، قرر بتناول شقيقته قرصًا كيماويًّا يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار، وتمَّ نقلها فور شعورها بالإعياء إلى مستشفى بلقاس المركزي لإنقاذ حياتها.

حالة نفسية سيئة

وعلَّل شقيق المصابة إقدامها على الانتحار وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لرفضها خطبتها لأحد الأشخاص لاقي قبول شقيقها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وعلى الفور، تحرّر المحضر اللازم للواقعة، وحمل رقم 5645 لسنة 2021 إداري مركز بلقاس، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيق.