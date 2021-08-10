خدمات نقابية: دورات مجانية للمهندسين و«فوري» بالصحفيين وصرف البدل اليوم

أعلنت عدد من النقابات المهنية خدمات لأعضائها خلال الأيام المقبلة ومنها نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة، وتنوعت هذه الخدمات ما بين خدمات فنية كدورات تدريبية، وأخرى مادية كصرف بدل التدريب والتكنولوجيا وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

منحة شباب مصر الرقمية

وفي إطار تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل أعلنت نقابة المهندسين المصرية عن «منحة شباب مصر الرقمية»، المقدمة من المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقابة المهندسين لتأهيل شباب الخريجين المهندسين لأسواق العمل المختلفة لخريجين دفعات من 2012 حتى 2021 لخريجي هندسة الاتصالات والحاسبات وكلية حاسبات و معلومات- CCNA

وأشارت نقابة المهندسين إلى هذه المنحة ستقام في شهر سبتمبر المقبل وأن العدد محدود مناشدة الأعضاء سرعة الاشتراك فيها، وأنه لمعرفة التفاصيل والشروط يرجى الضغط على الرابط التالي

وللتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي

كما أوضحت نقابة المهندسين أنه يمكن متابعة المستجدات الخاصة بالنقابة على قناة التليجرام من خلال الرابط التالي

ماكينة فوري بالصحفيين

وفي نقابة الصحفيين أعلن محمد يحيى يوسف، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، عن توفير ماكينة فورى بمبنى النقابة لخدمة أعضاء النقابة، وذلك في إطار سعي اللجنة لتقديم حزمة من الخدمات للتيسير على الزملاء وأسرهم.

ونص الإعلان على الآتي: تعلن لجنة الخدمات والتكنولوجيا عن توفير أحدث ماكينة فورى فى مبنى النقابة بالدور الأول والتي تمكن الزملاء من سداد جميع فواتير (الكهرباء- المياه- الغاز- التليفون الأرضى- م. المدارس والجامعات- اشتراكات الأندية- مخالفات المرور وتجديد رخصة السيارة- شحن الرصيد وسداد فواتير شبكات الاتصالات- الإنترنت- تذاكر السفر- التبرعات) والمحافظ المالية لـ(فودافون كاش- وأورانج كاش- اتصالات كاش وي باى)، ويمكن السداد نقدا أو عن طريق الفيزا.

مسابقة الصحافة المصرية

من جانبها، أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه جاري التجهيز لحفل تكريم الحاصلين على جوائز الصحافة المصرية 2020 بالتنسيق مع محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وتوزيع الدروع على الزملاء الفائزين بالمسابقة وسوف يتم الإعلان عنه قريبا.

وتابعت النجار: علما بأن تأجيل انعقاد الحفل بقرار من المجلس السابق نظرًا لظروف جائحة كورونا، وعندما بدأت الأوضاع فى التحسن والعودة إلى طبيعتها نقوم الآن بالتجهيز لإقامة الحفل، كما سيتم العرض على المجلس خلال اجتماعه المقبل فتح باب التقديم للموسم الجديد 2021.

بدل التدريب والتكنولوجيا

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الجاري، عن شهر أغسطس 2021، وتابعت الهيئة في بيانها: وإذ تؤكد الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

فيما ينتظر الصحفيون بالصحف الحزبية والخاصة إعلان موعد صرف بدل التدريب الخاص بهم.