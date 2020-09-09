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مذكرة تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

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أحمد البهنساوى
05:25 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تقدم الصحفي حسام السويفي، بمذكرة لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين، تمهيدًا لتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام المقبلة.

وقال في تصريحات له، اليوم: "قمت صباح اليوم بتقديم مذكرة لنقابة الصحفيين، تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 20٪ سنويًا، دون أن يرتبط زيادته بانتخابات النقابة كل عامين بعد إجراء تفاوض من المرشحين مع الجهات المسؤولة".

وأوضح أن المذكرة تمهيدََا لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، عقب 15 يومًا من تاريخ تقديم المذكرة، لإلزام الجهات المعنية بتنفيذه.

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