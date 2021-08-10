حتى لا تتعرض للحبس أو الغرامة.. تعرف على المخالفات في قانون المرور 2021

وضعت الحكومة المصرية عددا من العقوبات المغلظة على مخالفي المرور، وتجاوز السرعة المقررة، أو التسبب في تلويث الطريق، وذلك من خلال إعطاء رجال مرور الشرطة الحق في اتخاذ أي إجراءات وقائية تكون لازمة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أهم وأبرز المخالفات في قانون المرور الجديد 2021، والعقوبات المغلظة التي وضعها المشرع، وذلك لتنبيه السائقين وأصحاب السيارات، وذلك في التقرير التالي..

مخالفات عقوباتها الحبس والغرامة

وتنص المادة (74) مكررا من قانون المرور الجديد 2021 على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه لكل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.

عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.

عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب .

عدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

تجاوز قائد المركبة السرعة المقررة

أما تجاوز السرعة المقرر فقد نص القانون في المادة رقم 75 على أن من يخالف السرعة المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها «قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة».

القيادة تحت تأثير الكحول

وحظرت المادة رقم 66 من القانون، قيادة أي مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر، وإلا سُحبت رخصة قيادته إداريًا لمدة تسعين يومًا ولضباط وأمناء ومساعدي الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريًا للمدة المذكورة، وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تُلغى الرخصة إداريًا لمدة ستة أشهر في الحالتين، فإذا تكرر ذلك سُحبت الرخصة نهائيًا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

عقوبة تلويث الطريق

كما يعاقب القانون السائق الذي يتسبب في خروج الدخان والرائحة الكريهة من السيارة على أنه: «إذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما، فى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل الثانى يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام».

كما شملت المادة أيضا كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطر يق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه .