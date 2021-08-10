«مكهرب» الأغنية الدعائية لفيلم «موسى».. «فيديو»

روَّج الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه على «إنستجرام»، للأغنية الدعائية لفيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، والمقرر طرحه في دور العرض 11 أغسطس الجاري، وتحمل الأغنية اسم «مكهرب»، غناء مروان موسى.

وكان من المفترض طرح الأغنية الدعائية أمس، ولكن تم تأجيلها لمدة يوم، حدادا على وفاة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون.

وتدور قصة الفيلم حول طالب بكلية الهندسة «يحيى» الذي يجد نفسه وحيدا دون صديق، ويقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى» يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا في الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأحداث.

أسماء أبو اليزيد تروِّج لـ«موسى»

أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها على «إنستجرام» أول اغسطس عن طرح الإعلان التشويقي النهائي لفيلم «موسى»، حيث كتبت «24 ساعة لبدء العد التنازلي لدخول عالم موسى وانتهاء العالم القديم.. انتظرونا غدا مع الإعلان النهائى لفيلم موسى»، واختتمت «سيضم أول ثلاث شخصيات من (عالم المستضعفون)»