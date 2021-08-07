الداخلية تكشف تفاصيل طعن عامل على يد مسجل بالإسكندرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات المنشور الذى تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بعنوان «بالفيديو والصور أهالى محرم بك عايزين حق يوسف نزل علشان يجيب عشاء فطعنه مسجل فى قلبه».

وأكد الداخلية أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مينا البصل من الأهالى بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول «بائع خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم»، وطرف ثانى «عامل – مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر– مقيم بدائرة القسم»، وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى عقب وصوله.

وأكد البيان الصادر من وزارة الداخلية حول الحادث، وقوع مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الجيرة، قام على إثرها الأول بالتعدى على الثانى بالضرب بسلاح أبيض «مطواه» كانت بحوزته محدثاً الإصابة المنوه عنها التى أدت إلى وفاته، وقد تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.