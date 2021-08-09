محافظ البحر الأحمر: الفنادق عادت للعمل.. ونستقبل 6 آلاف سائح يوميا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن عودة السياحة الروسية نتيجة لمجهود مؤسسات الدولة بالكامل، الذي يبدأ من رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واتصالاته المستمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأيضًا المتابعة المستمرة من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لرفع كفاءة مدينة الغردقة لاستقبال السياح بصفة عامة، مشددًا على أنهم لم يتوقفوا في فترة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الاثنين، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنهم عقدوا الكثير من الاجتماعات واللقاءات مع وزراء السياحة والصحة والطيران، لافتًا إلى أنهم استقبلوا اليوم طائرتين روسيتين، ما يؤكد أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر سليمة مائة بالمائة، مشددًا: «إنت دلوقتي متعرفش تحجز في الغردقة لأن الفنادق محجوزة لغاية نهاية شهر سبتمبر بالكامل، ونستقبل نحو 6 آلاف سائح يوميًا، وكل الفنادق عادت للعمل بالكامل، ويوجد تزايد في السياحة الداخلية، والتي تساهم في رفع نسب الإشغال أيضا في الفنادق».

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن الطائرتين إحداهما تابعة لشركة مصر للطيران وقادمة من روسيا وتحمل على متنها سياح روس، وأيضا طائرة أخرى روسية، مشيرًا إلى أنهم سوف يستقبلون خلال الأيام المقبلة نحو 9 رحلات، موضحًا أن حركة السياحة في تزايد مستمر.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات الطيران السياحية القادمة من روسيا َعلي متنها 291 سائحا، بالورود والهدايا وسط فرحة العاملين في القطاع السياحي بعد عودة الطيران الروسي للغردقة، إثر انقطاع دام أكثر من خمس سنوات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية.

كان في استقبال الطائرة قيادات مطار الغردقة الدولي وفريق العلاقات العامة بالمطار ومسؤولو محافظة البحر الأحمر ومسؤولو مكتب هيئة تنشيط السياحة بالغردقة، حيث جرى استقبال السياح بالورود والهدايا التذكارية ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع طبقًا للبرتوكول الدولي.