مع عودة السياحة.. محافظ البحر الأحمر: روسيا لا تتحكم في تأمين مطاراتنا

أعرب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن سعادته البالغة لعودة السياحة الروسية لمصر مرة أخرى، بعد توقف دام لـ6 سنوات، مؤكدا أن مؤسسات الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية للعمل على عودة السياحة الروسية، وعدد كبير من اللجان الروسية زارت مصر خلال الفترة الماضية، وتفقدت الإجراءات الاحترازية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد».

الغردقة استقبلت اليوم طائرتين قادمتين من روسيا بإجمالي 809 ركاب

وأضاف «حنفي»، أن مطار الغردقة استقبل اليوم طائرتين قادمتين من روسيا بإجمالي 809 ركاب، ومن المقرر قدوم 9 رحلات أسبوعية من روسيا خلال الفترة المقبلة، كما ذكر أن هناك انتعاش في حركة السياحة، خلال الفترة الماضية والحالية، فتستقبل محافظة البحر الأحمر 6 آلاف سائح يوميًا من جنسيات مختلفة، فضلًا عن تزايد حركة السياحة الداخلية بها، بل إن الحجز ببعض الفنادق مكتمل حتى نهاية شهر سبتمبر.

مصر لها السيادة كاملة في مطاراتها التي تخضع لمسؤولية الأمن المصري

فيما نفى محافظ البحر الأحمر، ما يتردد حول تحكم الجانب الروسي في تأمين المطارات المصرية، موضحًا أن مصر لها السيادة كاملة في مطاراتها التي تخضع لمسؤولية الأمن المصري، ولا يحدث تدخل أو إدارة من الجانب الروسي، بل يتم فقط إبداء الملاحظات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم تطعيم ما يزيد عن 60% من سكان الغردقة بلقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حتى الآن، فضلا عن تطعيم العاملين بقطاع السياحة.

الحجز في فنادق الغردقة يفوق مدينة مرسى علم إلى حد ما

وأردف أن الحجز في فنادق الغردقة يفوق مدينة مرسى علم إلى حد ما، معتبرًا أن عودة السياحة الروسية مرة أخرى رسالة لباقي دول العالم باستقرار الأوضاع في مصر وتحسن الوضع الوبائي الناجم عن وباء كورونا، كما أنه جاري إعادة تأهيل 14 كيلو مترا بطريق مطار الغردقة، فضلا عن تطوير 6 كيلو مترات بالممشى السياحي، عبر إضافة تراك للدراجات، «تم رفع كفاءة مدينة الغردقة بشكل كامل وحصلنا على الاعتمادات المالية اللازمة».

السياح الروس كانوا في انتظار عودة السياحة لمصر

وأوضح أن هناك لقاءات أمنية على أعلى مستوى تمت من أجل التأكد من أمان مدينة الغردقة، فعودة السياحة الروسية لمصر مجهود دولة كاملة، إذ إن اللجان الروسية أشادت بجاهزية مدينة الغردقة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، كما أن السياح الروس كانوا في انتظار عودة السياحة لمصر، متوقعًا أن يكون هناك إقبال على مصر من قبل الدولة المختلفة بعد عودة السياحة الروسية.