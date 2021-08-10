رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالدتها: علمتيني الرضا.. وأنا مش زعلانة

في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، كتبت الفنانة دنيا سمير غانم منشورًا مؤثرًا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وتحدثت دنيا سمير غانم عن دور أمها في حياتها قائلة «إنتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله».

وكشفت دنيا سمير غانم عن آخر كلمة سمعتها من والدتها الراحلة «آخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

وتابعت: «أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي».

واختتمت: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس».