فادي خفاجة يوجه رسالة مؤثرة لوالده المريض: «كل اللي بتمناه إنك تتكلم»

نشر الفنان فادي خفاجة صورة لوالده سيد خفاجة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر والده وهو يجلس على كرسي متحرك بسبب أزمة صحية مر بها مؤخرًا.

وكتب فادي خفاجة كلمات مؤثرة لوالده «الراجل ده أبويا.. مجننني وتعبني نفسيا.. ضيَّع عمره في تلات رجالة.. جري يمين وشمال.. عمل اللي يتعمل واللي ميتعملش.. ودلوقتي ساكت خالص.. وأنا كل اللي بتمناه من الدنيا.. اتكلم يا عم السيد.. اتكلم يا عرب.. أبوس جزمتك اتكلم».

وكان الفنان شادي خفاجة، ناشد المسؤولين التدخل لإنقاذ والده منذ شهور، عبر حسابه على «فيس بوك»: «أنا مش عاوز أبويا يموت، أرجوكم ساعدوني، إمبارح أبويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله أبويا بيموت، رد عليا يقولي أعمله إيه، الدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه أعمله إيه!؟، أنا أبويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء».

وأكد هادي خفاجة، أن حالة والده الصحية كانت قد تدهورت بسبب التلوث الذي تعرض له عقب خضوعه لعملية جراحية، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة، ووجَّه هادي الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد استجابته للاستغاثة وتدخله لنقل والده لمستشفى خاص لتلقي العلاج، قائلا: «الدكتور أشرف زكي الأب الروحي لكل الممثلين وأتوجه بالشكر له.. وكمان لمدير معهد ناصر ونائبه الذين كانوا في استقبالنا فور وصول والدي».