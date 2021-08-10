سويسرا توافق على تطعيم الفئة العمرية بين 12 و17 عاما بلقاح «موديرنا»

وافقت الهيئة الصحية السويسرية، على استخدام لقاح «موديرنا» الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بعد موافقتها على تطعيم هذه الفئة بلقاح «فايزر بايونتيك» مطلع يونيو الماضي.

وقالت «سويس ميديك» في بيان، إنها أعطت موافقتها على أساس دراسة أجريت على 3732 مراهقا من هذه الفئة العمرية، وأظهرت رد فعل مناعي مماثل لما أظهرته الفئة العمرية 18 - 25 عاما، باستخدام الجرعة نفسها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وينبغي إعطاء «موديرنا» لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، بواقع جرعتين تفصل بينهما 4 أسابيع.

وكان المختبر الأمريكي، قدم طلبا ليشمل لقاحه المراهقين في 11 يونيو الماضي، بعد أيام قليلة من موافقة الهيئة الصحية السويسرية على استخدام لقاح «فايزر» للفئة العمرية 12-15 عاما.

وفي سويسرا، حصل 54.91% من السكان على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لـ«كورونا»، فيما تم تطعيم 49.16% من السكان بشكل كامل.

مسؤول أوروبي: الاتحاد لن يغير قائمته للسفر الآمن هذا الأسبوع

وفي سياق آخر، أكد مسؤول بـ«الاتحاد الأوروبي»، أن الاتحاد لن يغير قائمته للسفر الآمن هذا الأسبوع، وهو ما يسمح باستمرار السفر من الولايات المتحدة رغم ارتفاع أعداد الإصابات بـ«كورونا» هناك، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وشملت القائمة حاليا 24 دولة تعتبر آمنة من المنظور الصحي في ظل «كورونا»، من بينها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن إدراج الولايات المتحدة في القائمة ربما يعاد النظر فيه، فيما أشار مسؤولون، بالاتحاد الأوروبي، إلى أن سيجري مراجعة القائمة في غضون أسبوعين، أو ربما في موعد أقرب من ذلك إذا تغير وضع الفيروس.

وأوضح مسؤولون، أن دول الاتحاد منقسمة، إذ تحث بعضها على معاملة بالمثل من الولايات المتحدة في حين أن دولا أخرى أكثر اعتمادا على السياحة تعارض إزالة واشنطن من القائمة.

من جانبها، دعت جزيرة «مارتينيك» الفرنسية هي جزيرة تقع في شرق البحر الكاريبي شمال من ترينيداد وتوباجو، السياح إلى المغادرة لفرض إغلاق ثان لاحتواء «كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.