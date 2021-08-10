الرئيس الأمريكي يشيد باستضافة اليابان الناجحة لـ«أولمبياد طوكيو»

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على الاستضافة الناجحة لـ«أولمبياد طوكيو»، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

«بايدن» يعرب عن دعمه لدورة الألعاب البارالمبية التي ستبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»: أعرب بايدن، عن دعمه لدورة الألعاب البارالمبية، التي ستبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

واختتمت دورة ألعاب طوكيو، أمس الأول الأحد بعد أكثر من أسبوعين من المنافسة التي أقيمت وسط قيود غير عادية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكان الرئيس الأمريكي، أيد في وقت سابق، خطة اليابان لتنظيم دورة ألعاب أولمبية آمنة على الرغم من المخاوف بشأن المضي قدما في الحدث الرياضي العالمي من دون السيطرة الكاملة على الفيروس.

وأوضح «البيت الأبيض» في بيان أن بايدن أشاد بأداء جميع الرياضيين وسلط الضوء على نجاح الأولمبيين اليابانيين والأمريكيين، كما اكد الرئيس الأمريكي، دعمه المستمر لاستضافة اليابان للألعاب البارالمبية.

وتستعد العاصمة اليابانية «طوكيو»، لاستضافة الألعاب البارالمبية في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.