إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بدائرة مركز سوهاج، اليوم، بسبب خلافات الجيرة، وسيطرت الأجهزة الأمنية علي الطرفين، وتم تحويل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بورود بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول «منتصر.ا.م»، 35 سنة، عامل، مصاباً باشتباه نزيف في المخ، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وشقيقه «الجبالي»، 20 سنة، عامل، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، وطرف ثان «رمضان. م. ع»، 37 سنة، عامل، مصاباً بكسر في اليد اليمني، وتم نقله لمستشفي سوهاج العام، وشقيقه «خلف»، 43 سنة عامل، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاغ منهم علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.