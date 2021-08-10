ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر «البانجو» في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة أول الاسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، القبض على أحد أكبر تجار «البانجو»، خلال حملة أمنية مكبرة.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية، بتردد المدعو «فهد.س»، وشهرته «أبو عدي»، عاطل، على داىرة القسم لترويج المواد المخدرة.

وبتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، ضم النقباء «أحمد البيومي وأحمد يحي وأحمد بهاء»، معاونو مباحث قسم أول توصلت التحريات إلى تحركات المتهم.

وأسفرت حملة مكبرة عن ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو قبل توزيعها علي صغار التجار والمدمنين، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت مباحث التل الكبير، ألقت القبض علي عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو خلال حملة أمنية مكبرة، وقالت مصادر أمنية إن المتهم «س.ع.م»، 32 سنة تردد على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر البانجو مستغلا معرفته ببعض صغار التجار والمدمنين، وألقت الشرطة القبض علي المتهم خلال استقلاله دراجة نارية وبحوزته كمية من المواد المخدرة معدة ومجهزة للبيع وهاتف محمول بغرض التواصل مع عملائه.