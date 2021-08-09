إنشاء 18 كوبري مشاة بديلا لمعديات طريق «الإسماعيلية - السويس»

تفقدت الدكتورة هبة معيط، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي لإقليم القناة، مواقع إنشاء 18 كوبري للمشاة، لتكون بديلة للمعديات المقامة على الترعة المجاورة للطريق بين الإسماعيلية والسويس.

وتعتبر الكباري الحل الامثل للمواطنين المقيمين على ترعة «الإسماعيلية - السويس»، من سكان قرى مركز الإسماعيلية، وحتى مركز فايد.

واستقبل محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، الدكتورة هبة معيط، والوفد المرافق لها، في مكتبه اليوم الاثنين، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/ 2022.

وتفقدت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي لإقليم القناة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، لمتابعة سير الأعمال الخاصة بمشروعات الورش الحرفية، ورصف الطرق، وتغطية المجاري المائية، كما تفقدت طريق بر أيمن ترعة السويس، واطلعت على الأماكن التي من المقرر أن يتم إقامة الكباري عليها.

كما تفقدت «معيط» مبني مجلس المدينة، وحي ثالث الإسماعيلية، ومبنى المطافئ، وكذلك مبنى إدارة المفرقعات، وتضمنت الجولة التفقدية، التى رافقها خلالها نائب المحافظ، المهندس أحمد عصام، والسكرتير العام، اللواء مجدي عناني، زيارة حديقة الشهداء، وحديقة مصطفى كامل، وحديقة الفروسية، واطلعت على ما قامت به المحافظة من إزالة للتعديات بكافة المراكز والمدن.

ومن المقرر طرح الأماكن التي كانت مستغلة من الأفراد لإنشاء حدائق ومتنزهات ومسطحات خضراء، لخدمة مواطني المحافظة.

وأثنت الدكتورة هبة معيط على جميع أماكن المرور، التي تضمنتها الجولة، خاصةً المحاور المرورية، وأعمال الرصف والطرق، ووجهت الشكر إلى محافظ الإسماعيلية، على ما يتم من أعمال وتوسعات جديدة بالمحافظة.